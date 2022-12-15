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Пятилетняя малышка дала отпор грабителю, который с ножом набросился на ее маму
В Китае камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения грабителя на 5-летнюю девочку и ее маму. Каково же было удивление налетчика, когда отважная малышка дала ему отпор. От неожиданности злоумышленник ударил мать девочки ножом. После этого на помощь женщине и ребенку подоспели местные жители, грабитель испугался и сбежал, но после двухдневных поисков полиция арестовала 26-летнего подозреваемого. Как выяснилось, мужчина только что вышел из тюрьмы, где находился также за ограбление.
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