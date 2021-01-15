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Пятиметровый снеговик вырос в США
Гигантский пятиметровый снеговик вырос в США, в штате Айова. Там уже несколько дней продолжаются снежные метели. В городе Анкени школьник, наслаждаясь зимней погодой, решил слепить снеговика. Вот только немного увлекся - и вскоре прямо перед его домом выросла огромная 5-метровая фигура. Сначала мальчик лепил снеговика один, но позже к нему присоединились соседские дети. Снежный гигант уже стал известным на весь город.
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