Большая маленькая ложь: в преддверии годовщины трагедии 11 сентября в США культурная война вокруг терактов выходит на новый, пугающий уровень. Спустя четверть века скелеты в шкафу Нью-Йорка начали рассыпаться ядовитой пылью. Долгие годы американцам говорили, что трагедия унесла жизни почти 3 тыс. человек. Статистика замерла на этой цифре, старательно игнорируя тех, кто умирал медленно.

11 сентября 2001 года 2 пассажирских самолета, угнанные террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Еще один самолет, управляемый террористами, врезался в западное крыло здания министерства обороны в Вашингтоне. 4-й пассажирский лайнер, также угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбург, штат Пенсильвания.

Официальные цифры потерь: в Нью-Йорке погибли 2 тыс. 749 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека. Но авторов этого официального расследования то и дело ловят на недосказанности, ведь всплывают новые улики.

25 лет видеокассета американки, заснявшей ужасы теракта, пролежала в запертом сейфе. Она сняла видео из окна своей квартиры, а теперь боится нажать на кнопку воспроизведения. Долгое время она не решалась посмотреть запись, опасаясь увидеть людей, в отчаянии шагающих в бездну из окон горящих башен-близнецов.

Самое страшное на видео кроется не в огне и не в обрушении, а в густой пыли, накрывающей нижний Манхэттен. Это облако убило больше людей, чем сами террористы. Новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани вскрыл архивы, которые власти прятали от собственного народа десятилетиями - 170 тыс. страниц, 68 коробок с документами, случайно найденных в 2025 году в одном из городских офисов. В каждой строчке этих отчетов кроется доказательство масштабного предательства.

Зохран Мамдани, мэр Нью-Йорка (США):

"В пятницу мы отметим 25 лет со дня самой страшной трагедии, когда-либо постигшей наш город, самого мрачного дня в истории Нью-Йорка. И все же ужасающая правда заключается в том, что страдания не закончились, когда рассеялся дым и осела пыль. Для многих ньюйоркцев, которые жили, работали или учились рядом с местом трагедии, и для тысяч других, работавших на месте, восстанавливая память о погибших и расчищая завалы, это было лишь началом лет лишений и болезней, которые последовали за этим. Тысячи рабочих-металлистов, пожарных, офисных работников и многих других помнят 11 сентября не только каждый раз, когда мы отмечаем очередной год, но, как однажды сказал конгрессмен Надлер, каждый раз, когда они делают с трудом вдох, когда им приходится проглотить таблетку, когда им вводят очередную дозу химиотерапии".

По данным телеканала CNN, в программе медицинского обслуживания жертв терактов сегодня зарегистрировано около 140 тыс. человек со всех штатов Америки. Почти у 50 тыс. из них диагностированы онкологические заболевания.

Людям разрешали вернуться в свои дома и офисы, когда там сохранялась смертельная опасность. Асбест - опасный канцероген, находили в 800 м от места трагедии даже спустя 9 месяцев после атак. Вдыхание его микроскопических волокон приводит к тяжелейшим заболеваниям, включая неизлечимую мезотелиому. Отчет за ноябрь 2001 года также фиксировал колоссальные всплески концентрации бензола, который напрямую вызывает рак.

Зачем власти скрывали правду? Ответ находится в одном из ключевых документов архива - служебной записке Роберта Хардинга, который в то время был мэром Нью-Йорка, своему заместителю. Городская администрация оценивала риски получения тысяч судебных исков из-за воздействия токсичных веществ и отсутствия адекватного защитного оборудования. Власти цинично искали решения, которые могли бы ограничить их юридическую ответственность. Жизнь простого пожарного оказалась дешевле потенциальных выплат из бюджета.

Общество до сих пор задает неудобные вопросы: куда испарились обломки самолета у Пентагона? Как сталь могла превратиться в труху от пожара? И почему американская Фемида взяла затяжной отпуск? Ведь тот, кого в США называют "архитектором" катастрофы, предстанет перед судом только в июне 2028 года.