Пылевые бури на северо-востоке Австралии

Несколько мощных пылевых бурь обрушились на два города в австралийском штате Квинсленд. Скорость порывов ветра в эпицентре бурь достигала 90 километров в час. Метеорологи говорят, что на фоне сильной жары в ближайшие дни облака пыли могут окутать и другие австралийские города.