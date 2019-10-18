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Пылевые бури на северо-востоке Австралии

Несколько мощных пылевых бурь обрушились на два города в австралийском штате Квинсленд. Скорость порывов ветра в эпицентре бурь достигала 90 километров в час. Метеорологи говорят, что на фоне сильной жары в ближайшие дни облака пыли могут окутать и другие австралийские города.

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