Пытаясь спасти друга, в Китае утонули 7 школьников

Жуткая трагедия произошла в китайском городе Чунцин. В реке Фуцзянь обнаружены тела восьми школьников. По сообщениям спасателей, дети играли у плотины, когда один из них упал в воду. Остальные попытались спасти товарища, в результате сами оказались в воде и не смогли выбраться. Когда стало известно о пропаже детей, на их поиски были отправлены более двухсот человек. Вовремя обнаружить подростков не удалось.



