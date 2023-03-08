Пытки раскаленным дулом автомата и лезвие ножа в огнестрельные раны: как издеваются в украинском плену

Безнаказанность со стороны мирового сообщества, на мой взгляд, привело к тому, что пытки с каждым обменом, с каждым интервью всех опрошенных, которые вышли из плена, только ужесточаются, ухудшаются и условия содержания. Последние ребята, которых привезли недавно, рассказывают, что одна из новых видов пыток - это раскаленное дуло автомата. Я уже не говорю о пулевых ранениях, куда потом штык и ножи потом засовывают, выворачивают эти раны. Психологические пытки: имитации расстрелов, звонки родственникам. Есть такие случаи, когда присылают сообщения и вымогают с родственников деньги на их содержание или за телефонный звонок.

Дарья Морозова, уполномоченный по правам человека в ДНР