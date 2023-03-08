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Пытки раскаленным дулом автомата и лезвие ножа в огнестрельные раны: как издеваются в украинском плену
Ни о какой морали и правах на Западе уже давно нет речи. Там руководствуются только фашистской идеологией и нацистскими методами.
Пытки раскаленным дулом автомата и лезвие ножа в огнестрельные раны. Так издеваются в украинском плену. Накануне состоялся обмен военнопленными - в Россию вернулись 90 бойцов.
В момент обмена корреспондент АТН Ксения Лебедева записывала интервью с омбудсменом по правам человека в ДНР Дарьей Морозовой. По ее мнению, лучший подарок для женщин Донбасса к 8 Марта - это возвращение их мужчин живыми.
Безнаказанность со стороны мирового сообщества, на мой взгляд, привело к тому, что пытки с каждым обменом, с каждым интервью всех опрошенных, которые вышли из плена, только ужесточаются, ухудшаются и условия содержания. Последние ребята, которых привезли недавно, рассказывают, что одна из новых видов пыток - это раскаленное дуло автомата. Я уже не говорю о пулевых ранениях, куда потом штык и ножи потом засовывают, выворачивают эти раны. Психологические пытки: имитации расстрелов, звонки родственникам. Есть такие случаи, когда присылают сообщения и вымогают с родственников деньги на их содержание или за телефонный звонок.
"К сожалению, ситуация не поменялась. Она была такой же с 2014 года. Только обусловлено тем, что были Минские соглашения. Соответственно очень пристально все за этим наблюдали и международные сообщества: Красный Крест, ООН, ОБСЕ. Украина это не выкладывала так в массы, как это происходит сейчас", - добавила Дарья Морозова.
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