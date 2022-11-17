Пытки в коробке с насекомыми под "Лучшие хиты Гуантанамо" - как обращались с заключенными в тайных тюрьмах США

Вашингтон создал целую сеть тайных тюрем в разных точках планеты. Символ американской беспринципности и жестокости - тюрьма Гуантанамо на острове Куба. Сообщается, что заключенных там пытали музыкой, водой, ударами о деревянную стену, а также помещали обвиняемых в небольшую коробку, иногда наполненную насекомыми. Такие методы были одобрены в июле 2002 года Министерством юстиции США при администрации Джорда Буша-младшего.

Широко известной стала история пакистанца Зейна Хуссейна. Его ошибочно подозревали в теракте 11 сентября 2001 года, обвинения даже не предъявили. Но пытали более 80 раз.

Еще одна "фишка" Гуантанамо, причем одобренная Минобороны США, - это пытка музыкой. Как это работает? Сломать волю человека, заставив его слушать в наушниках на максимальной громкости одну и ту же композицию даже не часам, а днями. Как итог - заключенный постепенно окунается в безумие.





Тюрьма работает и по сей день. А правозащитная организация Reprieve даже выпустила музыкальный сборник "Лучшие хиты Гуантанамо" - сборник композиций, под которые пытали узников. В начале этого года эксперты ООН в который раз призвали администрацию Джо Байдена рассмотреть закрытие Гуантанамо. В Белом доме не ответили ничего, заявление просто проигнорировали.

О других пытках под "крышей" американского Белого дома смотрите в проекте "Понятная политика".