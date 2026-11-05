Скандал вокруг концлагеря, созданного боевиками из Нацгвардии под Киевом, приобрел совершенно неожиданное развитие. Врача, которая привлекла общественное внимание к тайной пыточной, отправили за решетку без права выхода под залог.

Валентину Молодую обвинили в том, что она совершила действия, которые наносят урон репутации ВСУ. В тюрьму отправили также несчастную, которая сообщила Молодой о существовании концлагеря - в пыточной находился один из ее родственников. Обе женщины, а также избитый на глазах у публики подросток, теперь числятся на сайте "Миротворец".

В официальных СМИ началась кампания по отбеливанию пыточной: власти настаивают, что речь идет о пункте временного размещения военных перед отправкой на фронт. Тот факт, что в мини-концлагере находились четыре полумертвых человека со следами пыток и несколько десятков избитых солдат, категорически замалчивается.

Судя по всему, ни расследований, ни попыток упразднить такие пыточные, которых в стране сотни, власти предпринимать не намерены: концлагеря являются элементом мобилизации, и без них система комплектования ВСУ просто посыплется.