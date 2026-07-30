Qatar Energy уведомила Италию о задержке трех партий СПГ

Корпорация Qatar Energy уведомила итальянских партнеров, что три партии сжиженного природного газа не прибудут в срок из-за военных действий на Ближнем Востоке.

В общей сложности, европейцы недополучили 24 партии СПГ общим объемом в 3 млрд кубометров.

При этом Ассоциация газовой инфраструктуры Европы сообщает, что объемы "голубого золота" в хранилищах Нидерландов и Германии рекордно низки. Немцы пока запасли только 10 млрд кубов, то есть, меньше половины необходимого на зиму, Нидерланды - лишь треть. Похожая ситуация в Бельгии.