QR-код вместо штампа в паспорте - как в Египте будет работать система цифровых виз для туристов

С 1 августа в Египте начнет действовать система цифровых виз. Как это будет работать для туристов, рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Египте и по совместительству в Омане, Алжире и Ливии Евгений Соболевский в "Актуальном интервью".

По его словам, нововведение заметно упростит въезд для туристов. "Система будет работать в тестовом режиме в Каире. Это облегчит наши туристические маршруты. Легче будет в аэропорту. Не надо будет задерживаться и получать штамп в паспорт", - отметил посол.

Евгений Соболевский пояснил, как будет работать новая процедура. "Можно будет в киосках самообслуживания самостоятельно быстро пройти эту процедуру. Либо даже дистанционно, еще находясь в Беларуси, получить QR-код и, приехав, быстро пройти эту процедуру", - сказал он.

Египетская сторона планирует после тестирования распространить систему на всю страну, отметил дипломат.