Работа на благо американцев. Трамп выступил перед Конгрессом

Менее получаса назад Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Главной темой в речи президента США стала ситуация с бюджетом страны. Глава Белого дома снова призвал партии объединиться для преодоления кризиса и напомнил демократам, что у них осталось всего 10 дней, чтобы принять решение о бюджете на укрепление южных границ. От своей идеи построить стену Трамп отказываться не собирается.