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Работа на благо американцев. Трамп выступил перед Конгрессом
Менее получаса назад Дональд Трамп выступил с ежегодным обращением к Конгрессу. Главной темой в речи президента США стала ситуация с бюджетом страны. Глава Белого дома снова призвал партии объединиться для преодоления кризиса и напомнил демократам, что у них осталось всего 10 дней, чтобы принять решение о бюджете на укрепление южных границ. От своей идеи построить стену Трамп отказываться не собирается.
Глава Белого дома также не упустил возможность подчеркнуть успехи Штатов. Трамп отметил, что за два года его президентства экономика страны стремительно взлетела вверх, а вооруженные силы стали самыми мощными в мире. Трамп похвастался самой низкой за 50 лет безработицей, рекордным уровнем создания рабочих мест и научным прогрессом страны.
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