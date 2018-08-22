Работа "с усердием". Экскаваторщик целый час копал воздух

Работа "с усердием" попала на видео в Ярославле. Экскаваторщик целый час копал воздух. На кадрах видно, как мастер набирает в ковш пустоту, а затем старательно грузит ее в КамАЗ. "И так уже час с перерывами", - пишет пользователь, который загрузил ролик в Интернет. Видео за несколько часов посмотрели десятки тысяч человек. Бурную деятельность с удовольствием обсуждают в комментариях: "Вот, что происходит, когда работаешь в свой выходной". Но некоторые уверены: это всего лишь обучение стажера.