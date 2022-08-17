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Работавшим на Запорожской АЭС наводчикам ВСУ может грозить пожизненное заключение

Работавшим на Запорожской АЭС наводчикам ВСУ может грозить пожизненное заключение

Задержанным в Энергодаре наводчикам артиллерии украинских войск грозит от 10 лет до пожизненного срока, сообщает РИА Новости со ссылкой напресс-службуМВД региона.

"Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу", - заявили в ведомстве.

В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой.

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