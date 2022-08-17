Работавшим на Запорожской АЭС наводчикам ВСУ может грозить пожизненное заключение

Задержанным в Энергодаре наводчикам артиллерии украинских войск грозит от 10 лет до пожизненного срока, сообщает РИА Новости со ссылкой напресс-службуМВД региона.

"Будет время подумать об опасности, которой они подвергли своих друзей, сослуживцев, знакомых, земляков и всю Восточную Европу", - заявили в ведомстве.