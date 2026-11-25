Как подтверждение неутешительному прогнозу, на улицах европейских городов регулярно проходят марши протеста. Очередной состоялся в немецком Эмдене перед первым раундом переговоров между руководством Volkswagen и профсоюзом.

Протестующие выступили против планов реструктуризации и сокращения расходов. В акции приняли участием около 4,5 тыс. сотрудников Volkswagen, они несли черные гробы, которые, по их словам, символизируют гибель будущего компании.

На части гробов написали "будущее", на других - "доверие". То есть обещаниям трудящиеся больше не верят.

Переговоры, ожидаемо, завершились без значительных результатов. Следующая встреча назначена на 15 декабря.