Работники немецкого автопрома вышли на митинги на фоне кризиса в индустрии

Работники немецкого автопрома вышли на массовые митинги на фоне тяжелого кризиса в индустрии - акция затронула примерно 280 населенных пунктов страны.

Демонстрации проходили у штаб-квартир автоконцернов, а также у заводов поставщиков автокомпонентов. Всего в маршах приняли участие 175 тыс. человек. Участники требуют гарантий занятости и инвестиций в автопром страны, который пытается выжить в условиях слабого спроса и конкуренции со стороны китайских производителей.

Немецкие производители также остаются под давлением из-за тарифов США. Сказываются также издержки, связанные с переходом на производство электромобилей. Автопром вынужден идти на такие меры, как закрытие заводов, что означает потерю рабочих мест.

В конце первого полугодия в автомобильном секторе ФРГ была занята 691 тысяча человек, что стало минимальным показателем с момента начала ведения статистики в 2005 году.