Работники общественного транспорта Нидерландов готовятся к новой забастовке

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Работники регионального общественного транспорта Нидерландов 22 октября выйдут на вторую за месяц общенациональную забастовку. Причиной стала тупиковая ситуация на переговорах с работодателями об условиях труда, сообщает телеканал RTL.

По данным телеканала, акция способна вызвать серьезные сбои в движении автобусов и поездов по всей стране. Профсоюзы добиваются от работодателей улучшения предложений по новому коллективному трудовому договору. По их мнению, текущие варианты несут риск ухудшения условий работы. Помимо этого, представители сотрудников настаивают на дополнительных мерах, обеспечивающих баланс между работой и личной жизнью.

"Наши коллеги во время первой забастовки 14 октября подали мощный сигнал. Они массово показали, что не приемлют ухудшения условий труда", - заявил представитель Федерации профсоюзов Нидерландов (FNV) Марейн ван дер Гаг. Однако, по его словам, работодатели по-прежнему недостаточно внимательно относятся к обеспокоенности персонала.

Предыдущая забастовка 14 октября привела к значительным перебоям в работе транспорта. Согласно данным FNV, на маршруты не вышли порядка 90 % автобусов по всей стране. Объединение работодателей в сфере транспорта писало, что прекратить работу были готовы 50 % сотрудников.

Работодатели выразили сожаление в связи с новыми протестными акциями и заявили об отсутствии достаточных финансовых возможностей для выполнения требований профсоюзов. Они также сослались на финансовое давление, которое испытывает сектор общественного транспорта.

В последние месяцы в Нидерландах прошла серия забастовок работников сразу нескольких отраслей. 4 сентября сотрудники портов Роттердама, Амстердама и Флиссингена прекращали работу почти на восемь часов, а 9 сентября общенациональная забастовка на весь день парализовала движение общественного транспорта по всей стране. Участники этих акций протестовали против планов правительства сократить расходы на социальное обеспечение, включая выплаты по безработице и нетрудоспособности. В августе уборщики проводили двухдневную забастовку на объектах аэропорта Схипхол и железнодорожного оператора NS, а с 14 по 18 сентября вновь прекращали работу в амстердамской воздушной гавани, на вокзалах и в вузах, добиваясь пересмотра условий отраслевого коллективного договора.