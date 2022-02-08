Работники литовского предприятия по производству азотных удобрений начали бессрочную забастовку - требуют заключения с предприятием коллективного договора, который защитит их от внезапных увольнений и позволит индексировать зарплаты в соответствии с уровнем инфляции. На работу не вышли 600 человек - ровно половина сотрудников. Администрация идти на уступки не собирается, при этом звучат заявления, что забастовка к остановке предприятия не приведет. Работники, однако, готовы стоять до конца и рассматривают возможность полного прекращения работы.