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Работники литовского предприятия по производству азотных удобрений начали бессрочную забастовку
Работники литовского предприятия по производству азотных удобрений начали бессрочную забастовку - требуют заключения с предприятием коллективного договора, который защитит их от внезапных увольнений и позволит индексировать зарплаты в соответствии с уровнем инфляции. На работу не вышли 600 человек - ровно половина сотрудников. Администрация идти на уступки не собирается, при этом звучат заявления, что забастовка к остановке предприятия не приведет. Работники, однако, готовы стоять до конца и рассматривают возможность полного прекращения работы.
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