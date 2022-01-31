Работники литовского завода готовятся к забастовке

Мнение людей в толерантном мире европейских прав и свобод властям, мягко говоря, не интересно. На одном из крупнейших в странах Балтии предприятии по производству азотных удобрений назревает забастовка. Совет профсоюза рабочих литовского завода единогласно проголосовал за объявление стачки, которая должна начаться 8 февраля. Работников возмутило сообщение об изменении системы начисления зарплаты. Выплаты у большинства снизятся на 50–150 евро.