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Работники литовского завода готовятся к забастовке
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Мнение людей в толерантном мире европейских прав и свобод властям, мягко говоря, не интересно. На одном из крупнейших в странах Балтии предприятии по производству азотных удобрений назревает забастовка. Совет профсоюза рабочих литовского завода единогласно проголосовал за объявление стачки, которая должна начаться 8 февраля. Работников возмутило сообщение об изменении системы начисления зарплаты. Выплаты у большинства снизятся на 50–150 евро.