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Работники санатория в Друскининкае вышли на протест

Персонал санатория Belorus (пострадавший из-за санкций ЕС против Минска) провел сегодня акцию протеста. В автопробеге приняли участие 130 машин. Граждане Литвы требуют от литовских властей действенной помощи лишившимся единственного источника дохода сотрудникам. Одноразовые выплаты - не решение вопроса, люди требуют сохранения рабочих мест.

На самом здании вывесили плакаты с требованием большей гласности и прозрачности в деле организации. Ведь дальнейшая судьба санатория (как и его сотрудников) остается неизвестной.

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