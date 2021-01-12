Работники санатория в Друскининкае вышли на протест

Персонал санатория Belorus (пострадавший из-за санкций ЕС против Минска) провел сегодня акцию протеста. В автопробеге приняли участие 130 машин. Граждане Литвы требуют от литовских властей действенной помощи лишившимся единственного источника дохода сотрудникам. Одноразовые выплаты - не решение вопроса, люди требуют сохранения рабочих мест.

На самом здании вывесили плакаты с требованием большей гласности и прозрачности в деле организации. Ведь дальнейшая судьба санатория (как и его сотрудников) остается неизвестной.