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Работники шоу-бизнеса протестуют в Италии
В Риме на акцию протеста в сопровождении живой музыки вышли сотниработников шоу-бизнеса. Демонстранты выступают против карантинных ограничений,вызванных COVID-19. Итальянские певцы и актеры начали избиватьчемоданы на центральной площади Пьяцца-дель-Пополо в знак протеста противзакрытия границ. Тысячи артистов остались без работы и внутри страны из-зазакрытия театров и концертных залов. Протестующие требуют финансовой поддержкиот государства и соблюдения условий охраны труда. Из-за пандемии культурнаясфера Италии несет существенные финансовые потери, в застывшем состоянии онанаходится уже более года.
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