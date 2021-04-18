Работники шоу-бизнеса протестуют в Италии

В Риме на акцию протеста в сопровождении живой музыки вышли сотниработников шоу-бизнеса. Демонстранты выступают против карантинных ограничений,вызванных COVID-19. Итальянские певцы и актеры начали избиватьчемоданы на центральной площади Пьяцца-дель-Пополо в знак протеста противзакрытия границ. Тысячи артистов остались без работы и внутри страны из-зазакрытия театров и концертных залов. Протестующие требуют финансовой поддержкиот государства и соблюдения условий охраны труда. Из-за пандемии культурнаясфера Италии несет существенные финансовые потери, в застывшем состоянии онанаходится уже более года.