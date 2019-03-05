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Работники судебных органов сегодня вышли на улицы Варшавы с протестами

Среди требований - повышение заработной платы и прекращение массовых увольнений. Сотрудники суда и прокуратуры также пожаловались на перегрузку работой. К слову, представители девяти профсоюзов приняли участие в акции. И заявили, что дальнейшее игнорирование требований приведет к параличу всей системы правосудия. Соответствующее ходатайство должно быть передано премьер-министру.

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