Работники судебных органов сегодня вышли на улицы Варшавы с протестами

Среди требований - повышение заработной платы и прекращение массовых увольнений. Сотрудники суда и прокуратуры также пожаловались на перегрузку работой. К слову, представители девяти профсоюзов приняли участие в акции. И заявили, что дальнейшее игнорирование требований приведет к параличу всей системы правосудия. Соответствующее ходатайство должно быть передано премьер-министру.