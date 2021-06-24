ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Работники турсектора требуют спасти сезон отпусков в Британии

В Британии у стен парламента собрались протестующие работники туристического сектора. Операторы, турагенты, британские пилоты и бортпроводники призывают политиков спасти сезон летних отпусков. Представители отрасли заявляют, что антиковидные ограничения необходимо смягчить как можно скорее, иначе из-за банкротства компаний будут потеряны еще десятки тысяч рабочих мест. Сотрудники авиакомпаний и вовсе пришли на акцию, одетые по форме: мол, к вылету готовы хоть завтра.

На сегодняшний день только путешественники из небольшого количества стран, включенных в зеленый список, могут избежать карантина в стране. Туризм в королевстве поставлен на паузу.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все