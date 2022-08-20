Украина продолжает провокации вокруг Запорожской АЭС. Строя перед западной аудиторией мину невинности, Киев вновь и вновь обстреливает атомную электростанцию. К украинскому руководству обращаются работники ЗАЭС с просьбой остановить обстрелы, пока не произошло непоправимое.



Обстрелы провоцируют небывалый радиационный кризис. Хотя пока Киеву это невыгодно. Если в ближайшее время на ЗАЭС произойдет авария, то Западная Украина, часть Германии и Польши превратятся в непригодную радиоактивную пустошь.