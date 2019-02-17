Работы 10 белорусских художников экспонируются в "Арт Капитал" в Париже

10 белорусских художников в эти дни представляли свои произведения на одном из самых престижных салонов "Арт Капитал" в Париже. Выставка ежегодно проходит под патронатом президента и министра культуры Франции. Свои полотна представили Валерий Шкаруба, Виктор Ольшевский, Вадим Богдан и Виктор Новицкий.