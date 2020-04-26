3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Работы братьев Кампана из Бразилии, что завоевали всемирную славу
Цвет, микс, творческая неразбериха и торжество - внимание - простых решений. Ксения Пекарская ознакомилась с работами братьев Кампана из Бразилии, что завоевали всемирную славу, сумев трущобы, рыбацкие сети и пестрые деревенские ковры обратить в высокий дизайн.
Диваны, кресла, столы и стулья - это то, что постоянно окружает нас в повседневной жизни
Мы настолько привыкли к комфортной мебели и приятным интерьерам, что уже даже не обращаем внимания на окружающие нас предметы удобства.
А если привычная мебель станет настоящим современным искусством, а каждая деталь кровати или мягкого кресла будет что-то означать?
Над этим и работают Фернандо и Умберта Кампана - известные дизайнеры мебели из Бразилии. Над своими творениями братья трудятся уже десятки лет, за это время они сыскали славу не просто создателей интерьера, но настоящих творцов.
Когда видишь созданные Кампана предметы, сначала трудно поверить в то, что это обычная мебель. Благодаря уникальным формам, экологическим материалам, ярким цветам и порой смысловым подтекстам мебель Кампана и выставляют в лучших музеях современного искусства.
Вот еще одна фишка братьев Кампана - это текстуры, из которых делается мебель
В основном это дешевые, уже готовые материалы - веревка, картон, бывший в употреблении текстиль, отходы производств из дерева. Вот это красное кресло - одна из первых и самых известнейших работ дизайнеров. Братья купили обычный моток бечевки. Когда он случайно рассыпался на рабочем столе, у них и возникла идея. На одно кресло теперь уходит 500 метров веревки и 50 часов ручной работы. А его цена достигает нескольких тысяч евро.
Природа - главный вдохновитель братьев
Экологией пропитан каждый второй предмет, дело тут не только в экологических материалах, но и в формах. Вот диван, ножками которого служат ветви дерева. А вот кресло, которое больше напоминает кусок метеорита.Мебель Кампана - глоток свежего воздуха. Наверное, поэтому особо смелые и открытые предпочтут отдать несколько тысяч долларов за кресло из картона, нежели за чопорный кожаный диван.
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
Грузия идет по украинскому пути? В Тбилиси развернулись палаточные лагеря
Палач Хатыни - Верховный Суд Беларуси рассмотрит уголовное дело в отношении коллаборанта Смовского
В Беларуси за каждым молодым парламентарием закреплен депутат-наставник
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера