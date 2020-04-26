Работы братьев Кампана из Бразилии, что завоевали всемирную славу

Цвет, микс, творческая неразбериха и торжество - внимание - простых решений. Ксения Пекарская ознакомилась с работами братьев Кампана из Бразилии, что завоевали всемирную славу, сумев трущобы, рыбацкие сети и пестрые деревенские ковры обратить в высокий дизайн.





Диваны, кресла, столы и стулья - это то, что постоянно окружает нас в повседневной жизни

Мы настолько привыкли к комфортной мебели и приятным интерьерам, что уже даже не обращаем внимания на окружающие нас предметы удобства.

А если привычная мебель станет настоящим современным искусством, а каждая деталь кровати или мягкого кресла будет что-то означать?

Над этим и работают Фернандо и Умберта Кампана - известные дизайнеры мебели из Бразилии. Над своими творениями братья трудятся уже десятки лет, за это время они сыскали славу не просто создателей интерьера, но настоящих творцов.

Когда видишь созданные Кампана предметы, сначала трудно поверить в то, что это обычная мебель. Благодаря уникальным формам, экологическим материалам, ярким цветам и порой смысловым подтекстам мебель Кампана и выставляют в лучших музеях современного искусства.

Вот еще одна фишка братьев Кампана - это текстуры, из которых делается мебель

В основном это дешевые, уже готовые материалы - веревка, картон, бывший в употреблении текстиль, отходы производств из дерева. Вот это красное кресло - одна из первых и самых известнейших работ дизайнеров. Братья купили обычный моток бечевки. Когда он случайно рассыпался на рабочем столе, у них и возникла идея. На одно кресло теперь уходит 500 метров веревки и 50 часов ручной работы. А его цена достигает нескольких тысяч евро.

Природа - главный вдохновитель братьев