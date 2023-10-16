Рачков: Необходимо объединиться внутри СНГ для скоординированной политики против санкций

Есть и практическая политика этой группы, которая связана прежде всего с введением санкций. Это очень серьезный инструмент. Об этом говорили, кстати, и на саммите СНГ. И очень хорошо, что говорил это не только Александр Лукашенко, но и другие президенты. Они говорили, что сегодня необходимо объединиться, и с этой точки зрения проведение более сбалансированной и скоординированной политики наших стран внутри СНГ, понимание важности СНГ внутри стран будет нарастать.

Сергей Рачков