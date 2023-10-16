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Рачков: Необходимо объединиться внутри СНГ для скоординированной политики против санкций
Большая работа ведется по линии СНГ. И понимание важности Содружества внутри его стран-участниц будет только нарастать. Об этом заявил председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси Сергей Рачков.
Как диалоговая и интеграционная площадка Содружество уже прошло проверку временем - это старейшая межгосударственная организация, созданная на постсоветском пространстве еще в 1991 году. И сегодня все больше ее участников осознают имеющийся потенциал для противодействия такому явлению, как санкции на суверенные страны.
Есть и практическая политика этой группы, которая связана прежде всего с введением санкций. Это очень серьезный инструмент. Об этом говорили, кстати, и на саммите СНГ. И очень хорошо, что говорил это не только Александр Лукашенко, но и другие президенты. Они говорили, что сегодня необходимо объединиться, и с этой точки зрения проведение более сбалансированной и скоординированной политики наших стран внутри СНГ, понимание важности СНГ внутри стран будет нарастать.
СНГ сегодня может играть более значимую роль в укреплении интеграционных связей между постсоветскими странами, когда коллективный Запад активно вмешивается в дела суверенных государств, а если получает отпор, то начинает осуществлять санкционное давление, экономические войны и ничем не оправданную дискриминацию оппонентов.
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