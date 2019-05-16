Рада определит день инаугурации избранного президента

В Верховной раде сегодня может начаться рассмотрение проектов постановлений по дате инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Ранее регламентарный парламентский комитет рекомендовал депутатам проголосовать по каждому из них. На прошлой неделе Зеленский раскритиковал Раду за затягивание этого процесса. По украинскому законодательству, президент страны может распустить парламент, но сделать это можно не позднее чем за 6 месяцев до выборов.



