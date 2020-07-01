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Ради эффектного кадра и в огонь, и в воду

Турецкие журналисты ради эффектного кадра готовы идти и в огонь, и в воду. На днях команда "ТРТ Ньюз" в деталях показала, как сейчас под Стамбулом работает пожарная авиация. Зрители наблюдали за происходящим в прямом эфире. Не обошлось без неожиданностей. После того, как оператора и журналистку прямо с вертолета окатили водой, девушка не растерялась и продолжила вести прямой эфир. С огнем боролись 60 пожарных и 2 вертолета.

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