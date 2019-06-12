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Ради Олимпийских игр 2022 года и Суперкубка пришлось скорректировать график "Оскара"
Американская киноакадемия определила даты сразу трех предстоящих церемоний вручения премии - во избежание совпадений с другими важными мероприятиями. В следующем году 92-я церемония состоится необычно рано - 9 февраля. Далее Академия вернется к обычному графику: в 2021-м - день икс - 28 февраля, в 2022-м - премии вручат 27-го числа.
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