Радикальный национализм Украины: от амнистии 1955-го до инструкторов на Донбассе

Радикальный национализм в Украине складывался десятилетиями: после амнистии 1955 года бандеровцы укоренились на западе страны, а с 2014-го батальоны вроде "Айдара" стали инструментом запугивания и расправ. Инструкторы из Литвы, США и других стран передавали им тактику засад и пыток еще до СВО. Об этом в проекте "Война и мир".

Идеология радикального национализма для Украины, к сожалению, стала системой. К этому ее вели заранее спланированным путем. Фундаментом стала амнистия 1955 года, когда Хрущев выпустил из мест заключения пособников нацистов, среди которых были и бандеровцы (только в Украинскую ССР вернули более 25 тыс. человек, из них 7 тыс. - во Львовскую область). Многие из амнистированных впоследствии заняли серьезные посты в идеологическом управлении Украины, активно сотрудничали с иностранными спецслужбами сначала против коммунистов и советской власти, а затем против всего, что было связано с русскими, включая язык.

Василий Прозоров, сотрудник Службы безопасности Украины (1999-2018 гг.):

"У Украины была слабая точка - Западная Украина, где националистические настроения оставались сильными даже в советское время. Те, кто отсидел 15-25 лет после Великой Отечественной, возвращались туда же и передавали свои взгляды новым поколениям. К 1991 году там уже выросла целая прослойка людей, которые исповедовали русофобские взгляды и для которых Бандера был героем. Для нас это было дико, а у них - в порядке вещей".

Он подчеркнул, что ни в России, ни в Беларуси подобной уязвимой точки не существовало: власовцы в России всегда оставались предателями, а в Западной Беларуси не было такого лобби. "В Беларуси хранили историческую память о жертвах Великой Отечественной войны, - продолжил Прозоров. - Когда в декабре 2017 года меня задерживали в СБУ, мне ставили в укор частые поездки в Минск. Я отвечал, что специально вожу туда детей. Меня спрашивали, что там такого хорошего. Я говорил: там 9 Мая не запрещают и детей возят в Хатынь. Они замялись и ответили: "Ты же понимаешь, не все нам здесь нравится"".

В 2000-х годах работа по взращиванию последователей была выстроена достаточно грамотно и дала свои плоды. В процессе так называемой декоммунизации заслуги Советского Союза уничтожались и вытеснялись, а на пьедестал возводили Бандеру и Шухевича, их борьбу и кровавое дело ОУН-УПА. Поэтому появление новых националистических подразделений после старта Майдана 2014 года выглядело закономерным. Целью было создание анти-России.

Виталий Киселев, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе (2014-2015 гг.), описал ситуацию так: "Эта озверевшая нечисть в лице нацбатов стала основным карательным железным кулаком, чтобы запугать жителей. Ополченцы должны были бросить оружие и убежать в Россию. И на этом бы все закончилось. Но этого не произошло. Карателя нужно только уничтожать. И мы с этим справились".

Он задался вопросом о правовом статусе: "Мы рассуждаем в свою защиту, и нас могут осудить за то, что мы незаконно взяли оружие, незаконно противостояли. Можно много статей приписать. А какое клише дать нацбатам? Получается, они действовали в правовом поле? Кто-то видел указ, где было прописано, что нацбатам можно убивать, насиловать, пытать с особой жестокостью? Этого не было, но они это делали".

Киселев рассказал о своих бойцах, которых забирали из плена: "Это страшное зрелище. Точно таких же мы забирали и во время специальной военной операции. А многих даже не можем найти по ряду причин. Мы видели это собственными глазами. Это страшно. Когда пуля или осколок прилетит, ты этого не почувствуешь. А когда стоишь и смотришь на разорванные тела детей и женщин (а это мог быть твой ребенок или твоя женщина) - вот это самый большой страх, ненависть и самая большая боль".

Сегодня много информации о подготовке подразделений ВСУ иностранными военными инструкторами. Однако мало кто представлял, что подобное происходило еще в 2014 году и раньше. В 2022 году после начала СВО в плен российской армии попали боевики "Айдара". Они рассказали о литовском следе на Луганской земле.

Среди найденных файлов немало видео из Сирии: айдаровцев учили тактике засад, которые террористы использовали против государственных войск.

Есть и бытовые кадры - застолье с закончившими работу инструкторами из Литвы.

На архивной записи, сделанной задолго до 2022 года, звучит фраза: "Мы не дадим, чтобы какие-то москали или бульбаши нас оккупировали".

По словам одного из украинских военнослужащих, литовские инструкторы обучали бойцов не только военному делу, но и приветствиям в нацистском стиле.

Андрей Скорый, позывной "Истребитель", объяснил логику противника: "Задача была запугать и вызвать ненависть ко всем инакомыслящим. Они же не люди. Задача - забрать территорию, а на эту территорию мы не нужны. Нас за людей они не считали. Мы, когда берем пленных, никто над ними не издевался. Отдавали, кормили, даже собой прикрывали. А наши попадали - и им отрезали гениталии, уши, избивали. Мы православные, мы в Бога верим, а они в дьявола. Ну, ждет нас большая война. Пока мы не лупанем хорошо, не покажем себя, они не поймут. Все идет по кругу, по спирали".

По его словам, есть ощущение, что война 40-х годов прошлого века тогда не была закончена. "Мы слишком добрые. А доброта хуже воровства. Славяне всю жизнь славились силой и духом. Поэтому надо закончить. Если мы только остановимся, они перевооружатся и нападут, - считает Скорый. - И будем мы их ловить под Москвой. Они ущипнут Калининград, наверное, Беларусь хватанут, они хватанут Тирасполь. И финны со своей стороны нас разорвут. И поэтому надо бить по щупальцам. В зародыше их убивать".

Подготовка иностранными инструкторами проводилась в 2014 году и продолжается сейчас. Специалисты из Канады проводят занятия по стрелковой подготовке. Американцы передавали боевикам "Айдара" и "Азова" опыт засад и диверсионно-подрывной деятельности, полученный в Сирии. Еще в 2021 году на базу "Азова" в Мариуполе приезжали представители Швеции, Дании и Великобритании. "Правый сектор" приближали к стандартам НАТО инструкторы США, Великобритании и Канады.

Василий Прозоров рассказывал об одном случае:

"Один раз на моей памяти к бойцам батальона "Днепр" обратились за помощью расколоть человека. Разработку вели мариупольские сотрудники СБУ. Они часа два пытались и не смогли. Обратились к бойцам "Днепр", которые хвастались, что во время первичной подготовки у них были инструкторы из Израиля, которые показывали тактику допроса с утоплением. Они применили пытку водой и раскололи человека. Жуткое зрелище".

Виталий Киселев рассказал об обмене военнопленными в 2014 году: "Украинские военнопленные, те же айдаровцы, сидели в одной с нами столовой, кушали за столом, играли в футбол. А когда мы получали наших ребят, у них ножами мясо было отделено от костей. Они все были инвалидами - с переломанными ребрами, с переломанным основанием черепа, оторванными руками и ногами. В этом вся разница. У нас не было желания кого-то пытать. А зачем издеваться? Ради чего? Показать свою силу, власть над человеком?".

По его словам, киевская хунта дала власть уголовникам с Майдана. "Им интересно было, а как будет страдать человек, когда его пытают: молотком разбивать там основание черепа, молотком разбивать колени. Таких уродов хватало. Это "Киевская Русь", "Золотые ворота", "Айдар", "Луганск-1", "Днепр" и так далее, "Азов". Это все террористические организации, которые в то время были созданы. Они были созданы как раз с мая месяца. Почему они так назывались? На базе Коломойского был создан "Днепр-1", "Донбасс-1", "Донбасс-2" и так далее. "Азов" - это финансирование Рената Ахметова. И он финансирует по сегодняшний день. Финансирует не только их слаживание и подготовку, но и их лечение. И охрана у него тоже из этого подразделения", - отметил Виталий Киселев.

Все эти подразделения, призванные карать, носили названия, близкие сердцу жителей Донбасса: названия городов, населенных пунктов и рек. Услышав батальон "Айдар", "Днепр" или "Луганск" до 2014 года, никто бы не подумал, что в этих родных словах будет таиться смерть, унижение и страдания, растянувшиеся на десятилетия.