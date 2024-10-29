Радикалы угрожают мэру Львова смертью

"Правый сектор" угрожает смертью мэру Львова. Глава местного штаба националистической организации перед входом в ратушу Львова заявил: в Украине будут править только националисты. И пригрозил градоначальнику расправой.

Отметим, ранее мэр Львова имел неосторожность заявить, что националистические движения в Украине якобы финансируются Россией, чтобы дестабилизировать страну. Так он прокомментировал тему создания "языковых патрулей" и в целом нового витка ужесточения языковой политики в стране.