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Радикалы пытались устроить погромы в Риме

Толпа вышла и на улицы Рима. В Италии протестуют против новых мер правительства в рамках борьбы с коронавирусом. Они включают запрет на работу заведений общественного питания после шести часов вечера. Также были закрыты кинотеатры и концертные залы. До 24 ноября приостановили работу тренажерные залы, бассейны, оздоровительные и спа-центры. Действия митингующих быстро пресекла полиция. Для разгона силовики применили газ и водометы.

Сообщается о десятках задержаных. Антиковидные протесты проходят в Италии уже несколько ночей. Вчера эпицентром событий стали Турин и Милан.

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