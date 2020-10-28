Радикалы пытались устроить погромы в Риме

Толпа вышла и на улицы Рима. В Италии протестуют против новых мер правительства в рамках борьбы с коронавирусом. Они включают запрет на работу заведений общественного питания после шести часов вечера. Также были закрыты кинотеатры и концертные залы. До 24 ноября приостановили работу тренажерные залы, бассейны, оздоровительные и спа-центры. Действия митингующих быстро пресекла полиция. Для разгона силовики применили газ и водометы.