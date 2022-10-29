Рафаэль Гросси заявил о переходе первенства в экспорте ядерных реакторов от США к России

Соединенные Штаты Америки потеряли позицию лидера на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, сообщает ТАСС. Такое заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.



Сообщается, что превосходство в этой сфере на данном этапе демонстрирует Российская Федерация. Рафаэль Гросси отметил, что подобное положение дел является вызовом для американской стороны. Глава МАГАТЭ аргументировал это тем, что Америка традиционно сохраняла за собой приоритетную позицию в поставках ядерных реакторов в мире.



