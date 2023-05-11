Rai News: в Италии проходят масштабные акции протеста студентов из-за высоких цен на аренду жилья

В ряде городов Италии проходят студенческие протесты из-за высокой стоимости аренды жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итальянский телеканал Rai News.

Студенты в знак протеста организуют палаточные лагеря возле зданий учебных заведений. Один из подобных лагерей находится рядом с университетом "Сапиенца" в Риме. Молодой человек, участвующий в протесте, рассказал Rai News, что он и его товарищи спят в палатке напротив университета с начала недели.

Сегодня в Италии самым дорогим городом для аренды жилья считается Милан. Чтобы снять комнату, здесь в среднем необходимо в месяц заплатить порядка 628 евро. В Риме жилье дешевле - примерно 452 евро в месяц за комнату.

Стоимость аренды жилья в Италии растет уже более года. Так, с апреля минувшего года она поднялась на 11%.

Власти Италии пообещали помочь студентам решить жилищный вопрос. Так, планируется выделить 660 млн евро, чтобы организовать дополнительные места в общежитиях для студентов. Также молодым людям планируется предоставить неиспользуемые жилые помещения.