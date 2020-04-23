Ракета Falcon 9 успешно вывела 60 интернет-спутников на орбиту

Об этом сообщают официальные интернет-аккаунты SpaceX. Falcon стартовала с мыса Канаверал, уже через 9 минут первая ступень ракеты-носителя была посажена на платформу в Атлантическом океане. А через 15 минут после старта все спутники были выведены на околоземную орбиту. Теперь их там 420. Напомним, этот проект обеспечит пользователей всей планеты широкополосным доступом в интернет.



