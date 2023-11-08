3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ракета Израиля попала в школу, где массово укрывались беженцы
Израиль продолжает наносить массированные удары по сектору Газа. Буквально несколько часов назад стало известно о попадании ракеты в школу, где массово укрывались вынужденные беженцы.
ЦАХАЛ пытается "зачистить" жилую застройку города Газа. Армия уничтожает подземные лабиринты, сооруженные бойцами ХАМАС. Какая-то часть туннелей взорвана, но вряд ли значительная, ведь общая их протяженность - более 400 км.
Ситуация в секторе Газа уже обрела все черты гуманитарной катастрофы. Массово закрываются больницы. Из-за отсутствия медикаментов операции проводят даже без анестезии. По данным ООН, уже зафиксирован голод, от обезвоживания страдают малолетние дети.
Прекратить импорт продуктов, запретить въезд политикам - власти Бельгии потребовали ввести санкции против Израиля
Ситуация на Ближнем Востоке: в секторе Газа прекратили работу 18 больниц, под огонь попала гуманитарная колонна Красного Креста
С 7 октября в Газе при исполнении служебных обязанностей был убит 161 медработник - ВОЗ
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все