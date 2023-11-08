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Ракета Израиля попала в школу, где массово укрывались беженцы

Израиль продолжает наносить массированные удары по сектору Газа. Буквально несколько часов назад стало известно о попадании ракеты в школу, где массово укрывались вынужденные беженцы.

ЦАХАЛ пытается "зачистить" жилую застройку города Газа. Армия уничтожает подземные лабиринты, сооруженные бойцами ХАМАС. Какая-то часть туннелей взорвана, но вряд ли значительная, ведь общая их протяженность - более 400 км.

Ситуация в секторе Газа уже обрела все черты гуманитарной катастрофы. Массово закрываются больницы. Из-за отсутствия медикаментов операции проводят даже без анестезии. По данным ООН, уже зафиксирован голод, от обезвоживания страдают малолетние дети.

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