Ракета КНДР достигла экономической зоны Японии

КНДР вновь испытывает баллистические ракеты. Этой ночью в Японское море были запущены два снаряда. СМИ сообщают, что пуски, вероятно, произвели с подводной лодки. При этом одна из ракет упала в пределах эксклюзивной экономической зоны Японии в районе префектуры Симанэ. В последний раз такое случалось два года назад, а вот сами пуски ракет из КНДР в последнее время участились: только в августе Пхеньян провел пять таких испытаний. В связи со случившимся Токио выразил Пхеньяну протест. Премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что вместе с американскими властями будет пристально следить за ситуацией.