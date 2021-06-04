Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с грузовой миссией на МКС. Аппарат доставит космическим ученым более 3 тонн груза, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Среди самых интересных экспонатов - первый спутник Маврикия и детеныши кальмара. У моллюсков - особо важная миссия: над ними проведут опыты по выживаемости в космических путешествиях. Остальное сырье станет основой для разработки лекарств при болезнях почек и выведения новых растений. Стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на утро субботы.



