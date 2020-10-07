Ракета-носитель Falcon 9 вывела новую партию спутников на орбиту

Знаменитая ракета Илона Маска Falcon 9 вывела еще 60 спутников на орбиту. Это уже 13 запуск в рамках проекта Starlink. Напомним, он предполагает формирование глобальной спутниковой системы для предоставления доступа в интернет по всему миру. Нынешний запуск состоялся после двухнедельной задержки. Старт дважды откладывался из-за плохих погодных условий и один раз - по причине нештатных показаний датчиков. С сегодняшним запуском спутников Starlink их общее количество на орбите приблизится к 800. Всего в планах у Маска запустить от 12 до 42 тысяч таких спутников.