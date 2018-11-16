Ракета "Союз ФГ" сегодня впервые отправится к МКС после неудачного старта

В октябре возникли проблемы с отделением боковых блоков ракеты. Поэтому россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг совершили аварийную посадку. С Байконура ракета этим вечером должна вывести на орбиту корабль "Прогресс", который доставит на МКС две с половиной тонны груза. Ранее у другого "Прогресса" на орбите обнаружили небольшое отверстие. В Роскосмосе выясняют, кто его просверлил.