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Ракета "Союз ФГ" сегодня впервые отправится к МКС после неудачного старта

В октябре возникли проблемы с отделением боковых блоков ракеты. Поэтому россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг совершили аварийную посадку. С Байконура ракета этим вечером должна вывести на орбиту корабль "Прогресс", который доставит на МКС две с половиной тонны груза. Ранее у другого "Прогресса" на орбите обнаружили небольшое отверстие. В Роскосмосе выясняют, кто его просверлил.

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