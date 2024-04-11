Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный

Впервые с космодрома Восточный прошел запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Примерно через 12 минут разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделился от третьей ступени "Ангары" и продолжил ее выведение на целевую орбиту. Запуск обозначил начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур", а также летных испытаний разгонного блока "Орион".