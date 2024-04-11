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Ракета тяжелого класса "Ангара-А5" впервые стартовала с космодрома Восточный

Впервые с космодрома Восточный прошел запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Примерно через 12 минут разгонный блок с испытательной полезной нагрузкой отделился от третьей ступени "Ангары" и продолжил ее выведение на целевую орбиту. Запуск обозначил начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса "Амур", а также летных испытаний разгонного блока "Орион".

Отметим, тяжелая ракета "Ангара-А5" - первая разработанная в России после распада СССР. В ближайшей перспективе она должна заменить ракеты "Протон-М" как более экологически чистая и не использующая токсичные компоненты топлива.

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