Западные союзники экстренно закупают ракеты для Украины. Как сообщает Bloomberg, европейские страны завершают разработку финансового плана, чтобы до зимних холодов приобрести у США дефицитные ракеты-перехватчики для комплексов Patriot.

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил, что Берлин передаст Киеву ракеты для ПВО из собственных запасов бундесвера, а также нарастит поставки снарядов класса "воздух-воздух" и профинансирует закупку десятков тысяч артиллерийских боеприпасов.

Однако за этой поддержкой скрывается четкий экономический расчет. Глава МИД ФРГ выступил с резкой критикой в адрес Зеленского, заявив, что Германия обязана извлекать выгоду из статуса ключевого донора Украины.

Берлин открыто выразил недовольство тем, что Киев до сих пор не задействовал немецкие оборонные заводы в своих военных проектах, и потребовал от руководства Украины отдавать новые оружейные заказы производителям из ФРГ.