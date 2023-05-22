Ракетные удары из западного оружия по Крыму будут расценены Москвой как нападение на российский регион и не останутся без реакции. Таков ответ России Вашингтону.

Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, поскольку не считают полуостров российской территорией.

