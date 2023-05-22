3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Ракетные удары из западного оружия по Крыму будут расценены Москвой как нападение на российский регион и не останутся без реакции
Ракетные удары из западного оружия по Крыму будут расценены Москвой как нападение на российский регион и не останутся без реакции. Таков ответ России Вашингтону.
Накануне советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон не возражает против использования ВСУ американского оружия для ударов по Крыму, поскольку не считают полуостров российской территорией.
После саммита "Большой семерки" западные лидеры резко ужесточили свои подходы по двум стратегическим вопросам: передаче киевскому режиму истребителей F-16 и одобрение ударов по Крыму. Так Байден сообщил, что Запад начнет обучение украинцев пилотированию истребителей четвертого поколения, включая F-16.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
Как менялись вызовы для таможни за время существования независимой Беларуси
3 млн доз опасного психотропа могли попасть на рынок ЕАЭС
Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все