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Ракетный обстрел авиабазы США на севере Ирака: есть пострадавшие

Военную базу США в Ираке снова обстреляли. Ракеты системы залпового огня были выпущены по авиапункту Балад. Именно там дислоцируются американские войска. Реактивные снаряды упали на взлетно-посадочную полосу. Ранены четверо иракских военных. Трое госпитализированы. Солдаты США во время удара не пострадали. Повреждены ворота военной базы. Пока никто не взял на себя ответственность за обстрелы. Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео призвал иракские власти наказать виновных.

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