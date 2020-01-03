Ракетный обстрел в Багдаде: есть погибшие

Срочные сообщения приходят из Багдада. Несколько часов назад серия мощных взрывов прогремела вблизи международного аэропорта. Погибли 8 человек, не менее 12 ранены. Среди убитых замглавы иракского шиитского ополчения Мухаммед аль-Джабири и глава иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани. Пентагон уже подтвердил, что по распоряжению президента США Трампа провел операцию против иранского генерала, который, как считают в Вашингтоне, одобрил нападение шиитских ополченцев на посольство США в Багдаде 31 декабря. В Тегеране уже заявили, что отомстят за гибель Сулеймани.



