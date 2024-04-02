Ракетный удар по консульству Ирана в Дамаске - что известно к этому часу

Здание иранского консульства в столице Сирии в понедельник, 1 апреля, подверглось ракетному удару. В результате атаки погибли 11 человек, в том числе 2 генерала и 5 военных советников иранских ВС. Тегеран назвал ракетный удар террористическим актом, обвинив в нападении Израиль. Иранские власти заявили, что оставляют за собой законное право на решительный ответ Израилю. С осуждением нападения на иранское консульство выступили ряд государств, Россия запросила заседание СБ ООН, сообщает БЕЛТА.

Что известно о нападении на консульство

Информация об ударе по кварталу Меззе на западе Дамаска, где расположено иранское консульство, поступила вечером 1 апреля. Рядом с дипмиссией находятся дома, в которых проживают иранские военные советники из КСИР (Корпус стражей исламской революции).

По данным агентства ИРНА, 6 ракетных ударов были нанесены с истребителей F-35 ВВС Израиля.

Вскоре о нападении сообщило и Министерство обороны Сирии. По данным ведомства, ВВС Израиля нанесли удар со стороны Голанских высот. Часть израильских ракет сбили сирийские силы ПВО.

В Минобороны также сообщили, что здание консульства было полностью разрушено. Все находящиеся внутри погибли или получили ранения.

Что известно о погибших

По последним данным, в результате атаки погибли 11 человек. Среди них, как сообщает ТАСС, бригадный генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди, его заместитель - генерал КСИР Мохаммад Хади Хаджи Рахими и еще пятеро военных советников КСИР. Трое погибших - сирийцы, еще один - ливанец.

Известно, что погибший Реза Захеди в 2006-2008 годах был глaвнокомандующим сухопутными силами Корпуса стражей исламской революции. С 2008 по 2016 год Захеди командовал подразделениями сил спецназначения "Аль-Кудс" КСИР в Ливане и Сирии. Он также находился под санкциями Сoвета Безопасности OОН в связи с ядерной программой Тегерaна.

Сообщается, что посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари и его семья в результате обстрела не пострадали.

Как отреагировал Иран

Нападение Израиля на консульство Ирана является нарушением всех международных обязательств и конвенций. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом, сообщает ИРНА. Министр указал на необходимость "жесткой реакции международного сообщества на подобные преступные действия".

В свою очередь глава сирийского МИД назвал нападение грубым нарушением международного права, в том числе Венской конвенции о дипломатических сношениях.

О нарушении Венской конвенции заявил и официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани. Он также отметил, что Иран имеет право на ответные меры и сам примет решение о способе реакции и наказании за удар по консульству.

Дипломат добавил, что ответственность за атаку лежит на Израиле, а нападение на консульство в Дамаске расследуется.

Посол Ирана в Сирии Хосейн Акбари заявил, что Израиль впервые в истории атаковал здание дипломатической миссии Ирана. Эти действия повлекут за собой решительный ответ со стороны Тегерана. О каких ответных мерах идет речь, он не уточнил.

Миссия Ирана в ООН назвала авиаудар "террористическим актом" и призвала созвать срочное заседание Совбеза всемирной организации.

В заявлении иранского постоянного представительства при ООН говорится, что Тегеран оставляет за собой законное право ответить на авиаудар по консульству.

Между тем в Тегеране возлагают ответственность за нападение не только на Израиль, но и на США. В связи с этим в иранский МИД был вызван сотрудник посольства Швейцарии как представитель интересов США в Иране. "Правительству США как стороннику израильского режима было направлено важное сообщение. США должны быть привлечены к ответственности", - написал глава иранского МИД в соцсети Х.

Тем временем президент Ирана Эбрахим Раиси провел заседание Высшего совета национальной безопасности страны в связи с атакой на консульство в Дамаске. В заявлении пресс-службы совета говорится, что в ходе заседания были приняты "соответствующие решения". Подробности не приводятся.

В столице Ирана после известий об ударе по иранскому консульству сотни людей вышли на демонстрацию. Участники скандировали антиизраильские и антиамериканские лозунги.

Как комментируют в Израиле

Официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари в ходе вечернего брифинга 1 апреля не упомянул приписываемый израильским ВВС удар в Сирии и отказался комментировать сообщения о нем в ответ на вопрос журналиста, сообщает ТАСС.

ЦАХАЛ "не комментирует сообщения в иностранных СМИ", ответил Хагари.

В ходе брифинга он также возложил на Иран ответственность за запуск летательного аппарата, вторгшегося в ночь на понедельник в израильское воздушное пространство и упавшего на военную базу в городе Эйлат на юге страны.

"Летательный аппарат был запущен по указанию Ирана", - сказал Хагари. ЦАХАЛ изучает инцидент с тем, чтобы "извлечь уроки" и "повысить обороноспособность", добавил Хагари.

Между тем СМИ сообщают, что после удара по иранскому консульству в Дамаске власти Израиля приказали усилить меры безопасности в своих посольствах и дипмиссиях по всему миру.

Как отреагировали в мире

Официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что ООН крайне обеспокоена ударом по иранскому посольству в сирийской столице.

"Мы, конечно, очень обеспокоены этими сообщениями, но мы подождем, пока не получим немного больше информации, чтобы выразить свое мнение, чтобы проследить за развитием событий, если это окажется правдой", - приводит слова Дюжаррика ТАСС.

Между тем Дюжаррик признал, что ООН "осуждает нападения извне на любую страну или нарушение суверенитета".

МИД России в связи с ударом по иранскому консульству призвал международное сообщество дать соответствующую правовую оценку действиям Израиля. "Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона", - говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ также обратили внимание, что атака была осуществлена в густонаселенном столичном районе, что создало высокие риски массовых жертв среди гражданского населения.

Российская сторона уже запросила заседание СБ ООН в связи с ударом по иранскому консульству. Заседание состоятся вечером 2 апреля.

С осуждением авиаудара по консульству Ирана в Дамаске выступил МИД Катара. В ведомстве назвали атаку грубым нарушением норм международного права.

В МИД Пакистана заявили, что данное нападение является нарушением суверенитета Сирии и подрывает ее стабильность и безопасность. "Безответственный акт израильских вооруженных сил является серьезной эскалацией в и без того нестабильном регионе", - говорится в заявлении.

С осуждением авиаудара по зданию консульства Ирана также выступили ОАЭ, Ливан, Ирак, Куба, Венесуэла.

Между тем в Госдепартаменте США отказались комментировать удар ВВС Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщает ТАСС. Так, руководитель пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер заявил, что у него нет всей информации о произошедшем. "Мы ведем переговоры с партнерами в регионе, собирая дополнительную информацию", - сказал дипломат.

При этом он добавил, что Израиль имеет право "защищаться" от Ирана. "И дело в том, что мы, Соединенные Штаты, на протяжении десятилетий обеспечиваем безопасность Израиля. Израиль окружен организациями, которые поклялись уничтожить его, - не только ХАМАС, но и Иран, и прокси-группы, которые Иран спонсирует, в том числе "Хезболлу". Они неоднократно говорили о своем желании уничтожить Израиль. Мы считаем, что Израиль имеет полное право защищаться от этих противников", - сказал представитель Госдепа.

В то же время американский телеканал NBC News со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уже связался с иранскими властями, чтобы прояснить ситуацию. По данным телеканала, Вашингтон попытался заверить Тегеран, что США не знали об ударе по консульству Ирана в Дамаске и не участвовали в нападении.

Что пишут зарубежные СМИ

После нападения на иранское консульство ситуация на Ближнем Востоке вновь подошла к опасной грани, сообщает американский телеканал CNN.

"Нападение на иранское консульство в Дамаске, произошедшее в понедельник, может стать самой опасной эскалацией с начала войны Израиля и ХАМАС", - отмечает CNN.

Телеканал обращает внимание, что технически иранское консульство является суверенной территорией Ирана. Таким образом, можно говорить, что удар был нанесен по Ирану. Этот инцидент "может стать последней каплей", которая способна привести к масштабной войне в регионе.

"Израиль наносил удары по иранским и сирийским военным в Ливане и Сирии еще до конфликта в секторе Газа. Но этот удар был одним из самых дерзких", - пишет британская газета The Guardian. Издание отмечает, что в результате удара погиб генерал Захеди, который являлся "ключевой фигурой в военной иерархии Ирана".

The Guardian, как и CNN, отмечает, что удар был нанесен по консульству, что может быть расценено Тегераном как нападение на иранскую землю. Это может привести к эскалации конфликта.

По мнению международного редактора ВВС Джереми Боуэна, атакуя иранское консульство, Израиль испытывает решимость Тегерана и их союзников, ливанской организации "Хезболла". "Это сигнал от израильтян, что они серьезно настроены усилить давление на своих врагов и оценивают тот факт, что и Иран и "Хезболла" не предпринимают таких жестких мер, как можно было бы ожидать", - пишет Боуэн.

По его мнению, ответ, скорее всего, последует, но он может быть не столь очевидным. К примеру, вместо запусков ракет Израиль может столкнуться с кибератакой.

Аналитики, с которыми побеседовали журналисты Reuters, разделились во мнении, приведет ли нападение на иранское консульство к эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Джон Альтерман из аналитического центра CSIS в Вашингтоне заявил, что данное нападение отражает веру Израиля в то, что подобные удары являются сдерживающим фактором. "Израильтяне убеждены, что если они попытаются отступить, то для них угроза будет расти, а не уменьшаться. Они убеждены, что, пока они периодически делают что-то подобное, их противники будут сдерживаться", - говорит эксперт.

В то же время Стивен Кук, аналитик Совета по международным отношениям (Council on Foreign Relations) в Вашингтоне, видит потенциал для эскалации ситуации на Ближнем Востоке. "КСИР может ослабить ограничения на действия своих доверенных лиц в Ираке и Сирии, снова поставив американские силы под угрозу. Иранцы могут также приказать "Хезболле" усилить свои атаки на Израиль, которые становятся все смелее и происходят все чаще", - считает эксперт.