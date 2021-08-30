Ракетный удар США: в Кабуле введен комендантский час

В районе воздушной гавани Кабула вновь слышны выстрелы.



Количество погибших в результате ракетного удара США возросло до 9

В соцсетях появились фото предположительно той самой ракеты, которая ударила по мирным жителям. На ней имена 13 погибших военных в терактах 26 августа. После разрушительной атаки американцев талибы ввели в Кабуле комендантский час. Выходить на улицу категорически запрещено. Новое правительство Афганистана резко осудило ракетный удар США. Представитель талибов подчеркнул, Америка нарушила суверенитет республики, "проведя операцию на чужой земле".