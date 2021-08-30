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Ракетный удар США: в Кабуле введен комендантский час
Факт
В районе воздушной гавани Кабула вновь слышны выстрелы.
Количество погибших в результате ракетного удара США возросло до 9
В соцсетях появились фото предположительно той самой ракеты, которая ударила по мирным жителям. На ней имена 13 погибших военных в терактах 26 августа. После разрушительной атаки американцев талибы ввели в Кабуле комендантский час. Выходить на улицу категорически запрещено. Новое правительство Афганистана резко осудило ракетный удар США. Представитель талибов подчеркнул, Америка нарушила суверенитет республики, "проведя операцию на чужой земле".
Группа эвакуированных афганцев требует возвращения из США
На фоне разрушительных событий группа афганских беженцев, которых американцы вывезли из Кабула, требует возвращения на родину.
Э. Макрон: Демократию нельзя навязать извне
Отреагировал на инцидент и президент Франции Эммануэль Макрон. Французский политик заявил,что "Западу стоит извлечь урок из афганского опыта, который заключается в том, что демократию навязать извне нельзя. Свободное государство невозможно создать с помощью оружия".
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