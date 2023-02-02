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Ракеты, упавшие в Молдове, оказались украинскими

Молдавское МВД быстро расследовало происшествия, связанные с падением на территории страны двух ракет. Киев отказывался признавать себя виновником. Вполне ожидаемо, ракеты оказались украинскими: об этом объявил официальный Кишинев.

По счастью, в результате падения ракет никто не погиб, а имущественные потери оказались незначительными.

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