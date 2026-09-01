Рахмон: ООН и ШОС способны сыграть более значимую роль в формировании справедливого миропорядка

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что ООН и ШОС, опираясь на общие ценности, способны сыграть еще более весомую роль в становлении справедливого и инклюзивного миропорядка.

"Мы уверены, что ООН и ШОС, опираясь на общие ценности и принципы конструктивного взаимодействия, способны сыграть еще более значимую роль в формировании справедливого, инклюзивного и устойчивого мирового порядка", - сказал он на заседании "ШОС плюс" в Бишкеке, отметив готовность Таджикистана вместе с государствами формата "ШОС плюс", ООН и другими международными партнерами вносить вклад в продвижение этого процесса.