Ралли на ретроавтомобилях, фестиваль скульптур из песка. Россия готовится встречать праздник Победы

К 80-летию Победы на Поклонной горе в Москве прошло ралли на ретроавтомобилях советского и иностранного производства. В заезде по историческим местам приняли участие около 80 экипажей на машинах старше 30 лет.

А в Санкт-Петербурге - фестиваль песчаных скульптур на тему Великой Отечественной войны. Участвуют в нем и мастера из Беларуси. Художники создали композиции, иллюстрирующие подвиги советских воинов, тяжелейшие дни блокады Ленинграда, а также киноленты на тему войны. Экспозиция будет открыта для посещения до 24 августа.